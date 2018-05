Stiri pe aceeasi tema

- Cumpararea unui automobil rulate presupune mai intai de toate un preț de achiziție mai mic fața de prețul de nou, dar, in același timp, exista doua riscuri majore: intervențiile asupra kilometrajului și avariile semnificative suferite de acea mașina pana in momentul vanzarii/cumpararii. In plus, vrei-nu-vrei,…

- In plina „rascoala” a sistemului medical din Romania, a trecerii contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, in vremea protestelor personalului auxiliar care acuza ministerul ca le-a taiat din salarii, indemnizațiile lunare de baza ale angajațiilor Spitalului Județean de Urgența Alba au fost…

- Peste 70% dintre angajați vor sa-si schimbe job-ul in urmatoarele 12 luni, iar cei mai multi dintre ei (87,42%) sunt deschisi sa activeze in alt domeniu de activitate, potrivit unui chestionar realizat de site-ul de anunturi OLX, pe un esantion de 1.400 de vizitatori din sectiunea “Locuri de Munca”.…

- Cel mult 1.000 de elevi din Romania vor face gratuit o simulare a examenului de Bacalaureat la Informatica, pe platforma WellCode.ro, in data de 28 aprilie. „Participa online la o simulare pentru proba de informatica a examenului de bacalaureat.Intra pe https://wellcode.ro/ inscrie-te și revino in…

- Unul dintre brokerii importanți din Romania a conceput un produs care, decocamdata, nu are echivalent pe piața locala. Este vorba despre o asigurare CASCO pentru mașinile cu vechime intre 7 și 12. Pagubitul incaseaza personal despagubirea, in termen de maximum cinci zile.

- Numarul unic de identificare a unui vehicul (VIN) sau seria de sasiu, poate parea doar un sir aleator de numere si litere, dar prin decodarea acestuia, poti afla anul de fabricatie a modelului, tipul caroseriei si chiar echiparea initiala a masinii....

- In ultimele luni ale anului trecut, la nivel național s-au dat in folosința aproape 14.000 de locuințe, dintre care peste 1.400 in aceasta parte a țarii. Institutul Național de Statistica anunța ca, in 2017, in Romania s-au construit peste 53.000 de locuințe, in creștere cu 1.100 fața de anul 2016.…

- Hepatita C este mult mai intalnita in Romania decat in alte țari ale Uniunii Europene. In țara noastra rata prevalentei infectiei cu virusul periculos este de 3,3%, estimandu-se ca peste 650.000 de persoane ar fi infectate cu VHC, iar circa 80% dintre infectii ar fi cu replicare virala, in contextul…