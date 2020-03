Cifre INCREDIBILE de la INS: Importurile de electricitate au CRESCUT cu aproape 50% din luna ianuarie

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat, in prima luna a acestui an, o cantitate de 0,795 TWh, cu 48,6% mai mult decat in aceeasi luna a anului trecut, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica (INS), remis, vineri, AGERPRES. Productia nationala a fost de 5,3 TWh, in scadere cu 2%. Cel mai mult a scazut…

- România a înregistrat o creștere a deficitului comercial cu bunuri, în ianuarie, cu aproape 4%, la 1,32 miliarde euro, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS). Efectele coronavirusului (COVID-19) ar putea sa se vada în datele pe februarie și martie, respectiv…

- Incredibil, Romania a ajuns, anul trecut, importator net de electricitate. Importurile s-au majorat, potrivit Institutului National de Statistica, cu 74 de procente. Datele sunt inedite. Romania a fost, anul trecut, importator net de electricitate, in conditiile in care importurile s-au majorat cu 74%,…

- Romania a importat mai multa energie electrica decat a exportat in 2019, releva datele Institutului National de Statistica (INS). Importurile de electricitate au crescut cu 74%, exporturile s-au redus cu 34%.Importurile s-au cifrat la 5,11 TWh, in timp ce exporturile s-au ridicat la 3,59 TWh,…

- Romania a fost, anul trecut, importator net de electricitate, in conditiile in care importurile s-au majorat cu 74%, in timp ce exporturile au scazut cu 34%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate miercuri. Astfel, importurile au insumat 5,110 TWh, iar exporturile,…

- Productia industriala din Romania s-a diminuat cu 2,2%, ca serie bruta, in primele 11 luni ale anului trecut, fata de aceeasi perioada din 2018, in timp ce, pe serie ajustata, a scazut cu 3,3%, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate ieri si preluate de Hotnews. Potrivit statisticii,…

- Productia industriala din Romania s-a diminuat cu 2,2%, ca serie bruta, in primele 11 luni ale anului trecut, fata de aceeasi perioada din 2018, in timp ce, pe serie ajustata, a scazut cu 3,3%, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Potrivit statisticii, in perioada…

- Deficitul balantei comerciale pe care l-a inregistrat Romania in primele 11 luni ale anului 2019 a fost de 15,511 miliarde de euro, in crestere cu 2,105 miliarde de euro raportat la cel consemnat in perioada similara din 2018, dupa ce importurile au urcat cu 4,1%, iar exporturile cu doar 1,7%, conform…