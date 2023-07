Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a declarat joi ca acele controale din centrele de asistenta sociala au fost finalizate in proportie de 97%, in 40 de judete au fost incheiate, dar au ramas deschise in Bucuresti si Ilfov. El a precizat ca exista deja 47 de dosare penale deschise…

