Cifre alarmante: Rata de incidență crește în aproape toate județele In ultimele 24 de ore au fost 1.756 de cazuri noi de COVID-19, cu 83% mai mult decat in ziua anterioara. Alte 18 decese au fost raportate de autoritați. Rata de incidența crește in aproape toata țara. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat in baza raportarilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sanatate Publica: The post Cifre alarmante: Rata de incidența crește in aproape toate județele appeared first on Puterea.ro… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- 916 de noi cazuri de Covid și 78 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, a informat marți Grupul de Comunicare Strategica. La terapie intensiva sunt internați 910 de pacienți. Pana astazi, 5 decembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate…

- Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Direcțiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat in baza raportarilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sanatate Publica:…

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile este duminica, in Bucuresti, de 10,13 cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. Este a saisprezecea zi in care rata de infectare cu SARS-CoV-2 scade in Capitala, cea mai mare valoare fiind atinsa pe 22 octombrie – 16,54. In…

- Aproape 20.000 de persoane cu COVID sunt internate in spitale. 1.815 pacienți sunt in stare grava la ATI, dintre care 45 de copii. Din totalul pacienților internați, 476 sunt minori. 448 de decese și 16.110 cazuri noi de COVID au fost raportate in ultimele 24 de ore. Un tanar de 23 de ani, cu comorbiditați,…

