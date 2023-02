Stiri pe aceeasi tema

- Romania și Turcia sunt singurele țari din Europa care au un sistem de asigurari obligatorii de calamitate bazat pe existența unui Pool de Asigurare. Cutremurul devastator din Turcia ne amintește cat de vulnerabili suntem, chiar și atunci cand ne numaram printre cei norocoși care scapa cu viața și nevatamați,…

- A doua cauza de mortalitate la copii sub 4 ani o reprezinta bolile aparatului respirator. Romania are cea mai mare rata a mortalitații infantile din Uniunea Europeana: 5,6 la mia de copii nascuți vii (fața de 3,3 - media europeana), fiind urmata de Bulgaria și Slovacia.

- Vești alarmante: Romanii au ajuns sa nu iși mai permita nici macar produsele ieftine din magazine Vești alarmante: Romanii au ajuns sa nu iși mai permita nici macar produsele ieftine din magazine Puterea de cumparare a romanilor ramane printre cele mai mici din Uniunea Europeana, arata datele INS. Deși…

- Ca perioada de dupa Sarbatorile de Iarna accentueaza depresia este un fenomen recunoscut și explicat de mulți specialitși. De ce insa tristețea s-ar concentra intr-o zi anume, e mai puțin clar, chiar daca explicația este una științifica.Teoria despre "Blue Monday" a aparut in 2005 si ii aparține psihologului…

- Specialiștii de la Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDC) estimeaza ca Kraken, subvarianta extrem de contagioasa a tulpinii Omicron, va deveni dominanta in randul cazurilor de COVID in Europa in decurs de o luna sau doua, relateaza AFP, citata de Agerpres.Pentru ECDC, „exista numeroase…

- Consiliul Național al Audiovizualului s-a pronunțat unanim, joi, 12 ianuarie 2022, in favoarea proiectului de lege depus in Parlament in toamna anului trecut ce prevede interzicerea oricarei forme de publicitate pentru cazinouri, jocuri de noroc și pariuri, a declarat Mircea Toma, membru CNA, pentru…

- Romania ar putea apela la medici din afara Uniunii Europene pentru a acoperi deficitul de personal din Sanatate, potrivit declarațiilor facute de ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, la Stirile TVR . ”Va spun un lucru in premiera. Vom organiza o intalnire regionala la nivel inalt, anul viitor, in…

- Speranta acestei natiuni sta in copiii sai, spune presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, in mesajul transmis de Ziua Nationala, precizand ca „avem o sansa extraordinara sa indeplinim total visul european si sa aderam la Schengen”. „Speranta acestei natiuni sta in copiii sai! Delia, un copil…