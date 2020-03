Stiri pe aceeasi tema

- Egiptul a anuntat duminica primul deces de pe teritoriul sau legat de noul coronavirus, in Hourghada (sud-est), primul caz de pe continentul african, informeaza AFP si dpa, anunța AGERPRES.Este vorba de "un cetatean german in varsta de 60 de ani (...) internat intr-un spital public din Hourghada…

- Toate meciurile din campionatul Bulgariei se vor disputa cu portile inchise in urmatoarele doua etape, din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat duminica Federatia bulgara de fotbal (BFU), in timp ce in regiunile cele mai afectate au fost amanate toate evenimentele sportive, informeaza Reuters,…

- In Italia, numarul deceselor provocate de coronavirus a inregistrat un nou salt: 49 doar in ultimele 24 de ore, ceea ce ridica totalul la aproape 200 de morti! La nivel mondial au murit aproape 3.500 de oameni, majoritatea in China.

- "Scolile si universitatile iraniene vor ramane inchise pana la sfarsitul anului iranian", a declarat ministrul Sanatatii, Said Namaki, citat de Agerpres. Pe 19 martie incep celebrarile dedicate Anului Nou persan care dureaza anul acesta pana pe 3 aprilie. Universitatile au fost deja inchise…

- Viitorul film cu James Bond, "No Time To Die", a carui premiera mondiala va avea loc pe 31 martie la Londra, ar putea fi decalata din cauza coronavirusului. Este ceea ce solicita unii dintre fanii agentului 007 intr-o scrisoare deschisa, publicata luni pe site-ul MI6-HQ dedicat celebrului spion,…

- Autoritatile au declarat stare de urgenta, la sfarsitul saptamanii trecute, dupa ce sambata a fost raportat primul deces al unui american din cauza coronavirusului, un barbat de aproximativ 50 de ani care suferea si de alte afectiuni. Cinci dintre cele sase decese au fost inregistrate in regiunea…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii din Iran a anuntat, vineri, 34 de decese si 388 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, potrivit Reuters. Rugaciunile de vineri au fost suspendate in majoritatea provinciilor tarii.Purtatorul de cuvant al Ministerului iranian al Sanatatii,…

- Numarul deceselor provocate de coronavirus a ajuns la 1.669, conform CNN. La bordul navei de croaziera Diamond Princess, pe care se afla si romani, numarul imbolnavirilor este de 356. BBC relateaza ca autoritatile chineze au raportat a treia zi consecutiva de scadere a numarului de imbolnaviri, potrivit…