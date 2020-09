Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia cu noul coronavirus si masurile de izolare asociate au determinat cresterea cu 150 de milioane a numarului de copii care traiesc in saracie, releva o analiza publicata joi de UNICEF si Salvati Copiii, potrivit Agerpres.

