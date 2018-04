Stiri pe aceeasi tema

- Vin date alarmante de la Statistica: au scazut salariile in sanatate și asistența sociala. Cifrele pentru luna februarie arata ca, in aceste domenii, caștigul mediu net s-a redus cu 2% fața de inceputul anului.

- Ministerul Muncii și Justiției Sociale face precizari referitoare la scaderea salariilor din Sanatate, in februarie. Potrivit sursei citate, atunci au fost mai putine zile lucratoare. „Castigul salarial mediu net a scazut in sanatate si asistenta sociala, cu -2,1%, comparativ cu luna precedenta”, dupa…

- Salariul mediu din sanatate a scazut in februarie 2018, comparativ cu luna precedenta. Este vorba despre o scadere a caștigului salarial mediu net de 2,1 la suta pentru angajații din sistemul de sanatate și asistența sociala. In schimb, caștigul salarial nominal net a fost de 2.487 de lei, in februarie,…

- "Ministerul Muncii și Justiției Sociale saluta creșterea salariului mediu net anunțata de Institutul Național de Statistica. (...) Singura excepție, și anume aceea din domeniul sanitar („Castigul salarial mediu net a scazut in sanatate si asistenta sociala, -2,1%, comparativ cu luna precedenta")…

- Castigul mediu salarial a scazut in sanatate si asistenta sociala cu 2,1% in luna februarie fata de luna ianuarie 2018. Datele sunt confirmate de Institutul National de Statistica. De cealalta parte, cadrele medicale continua protestele incepute saptamana trecuta. Miercuri, asistentii medicali si infirmierii…

- Castigul mediu salarial a scazut in sanatate si asistenta sociala cu 2,1% in luna februarie fata de luna ianuarie 2018. Datele sunt confirmate de Institutul National de Statistica, potrivit caruia IT-istii si lucratorii din turism sunt cele doua capete ale intervalului intre care evolueaza salariile…

- Castigul salarial mediu net a scazut in sanatate si asistenta sociala (-2,1%) comparativ cu luna precedenta, arata datele transmise miercuri de catre Institutul Național de Statistica. IT-iștii și lucratorii din turism sunt cele doua capete ale intervalului intre care evolueaza salariile romanilor.…

- Revolutia fiscala se vede si in statistici. Castigul salarial mediu net a scazut in luna ianuarie cu 145 de lei, la 2.484 lei, comparativ cu luna decembrie, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).