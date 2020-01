Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai mulți copii care cresc in alte țari din Uniunea Europeana sunt romani. Un studiu al Comisiei Europene arata ca aproape 600.000 de copii și tineri romani sub varsta de 20 de ani traiesc in alt stat UE, numarul acestora fiind cel mai ridicat din intreg spațiul comunitar, relateaza Deutsche Welle.In…

- "Acordarea unui ajutor de pana la 35.000 de lei familiilor cu cel puțin trei copii pentru a cumpara o mașina noua cu cel puțin șapte locuri". Așa suna o propunere legislativa inregistrata pentru dezbatere la Senat de catre un grup de parlamentari UDMR, informeaza Digi 24.Potrivit acesteia, finanțarea…

- Paisprezece credinciosi, printre care si copii, au fost ucisi duminica intr-un atac asupra unei biserici protestante din Hantoukoura, in timpul unei slujbe religioase, in regiunea de est din Burkina Faso, unde actiunile gruparilor jihadiste impotriva lacasurilor de cult s-au inmultit, transmite AFP.Citește…

- 2Performant Network, companie de performance marketing din Romania care detine 2Performant.com, platforma de afiliere si influencer marketing, anunta confirmarea trendului de crestere a cumparaturilor online de pe mobile versus de pe desktop cu ocazia...

- Șapte persoane, intre care o familie cu doi copii din Romania, au murit intr-un teribil accident de circulație petrecut in Ungaria. Un TIR a intrat in parapetul autostrazii M5 și a lovit doua autoturisme care circulau pe sensul opus de mers. In urma impactului a izbucnit un incendiu care a facut scrum…

- Batrana este o vecina de-a parinților Georgetei Mandici și toata lumea din sat ii spune "Bunica". "Simplitate si bucurie prin lucruri simple!", este mesajul postat de tanara din Suceava. Chipul femeii și fața expresiva a pisicii i-a impresionat pe internauți și in scurt timp fotografia…

- Politistii si procurorii au facut, in primele 9 luni ale anului, 416 perchezitii domiciliare pentru destructurarea gruparilor de trafic de persoane, fiind cercetate 595 de persoane. datele au fost prezentate, vineri, de Politia Romana, cu ocazia Zilei europene impotriva traficului de persoane. In…