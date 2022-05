Conform datelor de trafic furnizate de Asociația Aeroporturilor din Romania (AAR), Aeroportul Internațional Iași iși consolideaza poziția a doua in topul aeroporturilor regionale, incheind luna aprilie cu un numar total de 139,187 de pasageri imbarcați și debarcați. Avansul este de 480% fața de aceeași luna a anului 2021, cand au calatorit 23.977 de persoane, aceasta fiind cea mai semnificativa creștere de trafic inregistrata pe Aeroportul Iași, dupa cea din august 2018 (aprox. 143.000 de pasageri). De asemenea, in luna aprilie a acestui an au fost raportate 1219 aterizari și decolari, cu 205%…