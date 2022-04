Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții avem un numar norocos la care ne gandim, fie ca este ziua de naștere a cuiva drag sau o zi memorabila din trecut. Ei bine, iata care este cifra ta norocoasa, in funcție de zodie, și cum poți profita de aceasta pentru a caștiga bani. Cifra norocoasa in funcție de zodie Cifra unu […] The post…

- Fiecare femeie se intreaba cand este mai bine sa faca un copil. El bine astrologii au gasit unele perioade din calendar care sunt indicate. Sarcina marcheaza una dintre cele mai frumoase etape din viața unei femei. A da naștere unei noi vieți in sine este un sentiment copleșitor din punct de vedere…

- Ce piatra prețioasa ți se potrivește, in funcție de zodie. Caror nativi le este recomandat diamantul? Specialiștii susțin ca viețile noastre sunt legate de pietrele prețioase, intrucat ele sunt influențate de planete, care, la randul lor, influențeaza ciclul vieții. Purtand deci o piatra prețioasa in…

- Numerologul Corina Stratulat ne spune cand este momentul sa facem schimbari in viața, in funcție de varsta: "Tot ce se intampla in acest an este o vibrație feminina, exista o abundența a cifrei 2 și ne duce practic intr-o traire intensa la nivel emoțional", a spus aceasta

- Numerologul Corina Stratulat vorbește astazi despre previziunile lunii martie, care e condusa ce cifra 3. Cand apare cifra 3 apare și entuziasmul pentru ca nu ne mai focusam doar pe emoții, dar și pe informații obiective.

- Ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a facut astazi o mutare extrem de interesanta, care va face multe valuri in actuala coaliție de guvernare. Directorul general al Administrației Naționale Apel Romane (ANAR) impus de UDMR, Laszlo Barabaș, a fost schimbat din funcție. In…

- Ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a facut astazi o mutare extrem de interesanta, care va face multe valuri in actuala coaliție de guvernare. Directorul general al Administrației Naționale Apel Romane (ANAR) impus de UDMR, Laszlo Barabaș, a fost schimbat din funcție. In…

- Curtea Constitutionala a avut, miercuri, pe ordinea de zi, sesizarea facuta de Anca Dragu, de la USR, cu privire la schimbarea sa din functia de presedinte al Senatului, in urma ruperii coalitiei de guvernare PNL-USR. Potrivit unor surse din CCR citate de news.ro, sesizarea a fost respinsa, astfel ca…