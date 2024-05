Cifră îngrijorătoare. NATO dispune de doar 5% din apărarea aeriană necesară pentru a proteja flancul estic Europa dispune doar in mica proportie de capacitatile de aparare aeriana necesare pentru a-si proteja flancul estic, potrivit unor calcule interne ale NATO care scot la iveala amploarea vulnerabilitatilor continentului. Potrivit unor persoane familiarizate cu planurile confidentiale de aparare intocmite anul trecut, statele NATO sunt capabile sa furnizeze mai putin de 5% din capacitatile de […] The post Cifra ingrijoratoare. NATO dispune de doar 5% din apararea aeriana necesara pentru a proteja flancul estic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

