- Comelf a raportat pentru primul semestru din acest an un profit net de 1,948 milioane de lei, in crestere cu 61% fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform unui raport al companiei transmis Bursei, conform agerpres. Veniturile companiei au fost de 67 milioane lei dupa primele sase luni din…

Compania Domeniul Public Turda SA, deținuta in totalitate de Municipiul Turda, a inregistrat un profit de 186.871 lei in primele 6 luni ale acestui an, dupa ce in perioada similara a anului trecut...

- Banca Internationala de Investitii (International Investment Bank - IIB) anunta incheierea primului semestru al anului 2021 cu un profit net de 7,227 milioane euro, in crestere cu 45% fata de rezultatul financiar pentru anul 2020. Potrivit unui comunicat al bancii, volumul total al activelor a ajuns…

Platforma de recrutare eJobs Romania a inregistrat o cifra de afaceri de peste 5,5 milioane de euro in primul semestru al acestui an, in crestere cu aproape 70% fata de anul trecut, informeaza Agerpres. "Inchidem primul semestru cu o cifra de afaceri de peste 5,5 milioane de euro, in crestere…

- Platforma de recrutare eJobs Romania a inregistrat o cifra de afaceri de peste 5,5 milioane de euro in primul semestru al acestui an, in crestere cu aproape 70% fata de anul trecut, potrivit unui comunicat al companiei transmis miercuri AGERPRES. "Inchidem primul semestru cu o cifra de afaceri de peste…

Platforma topfirme.com a postat datele pentru anul 2020 cu privire la performanțele firmelor din zona rurala apropiata Turzii, mai precis din urmatoarele localitați: Viișoara, Luna, Frata, Ceanu...

- Liberty Galați raporteaza cele mai bune rezultate trimestriale din 2008 pana in prezent, precum și o perspectiva pozitiva, conform unui comunicat. Compania a raportat o cifra de afaceri de 1,77 miliarde de lei (359 milioane de euro) și EBITDA (profit operațional inainte de scaderea amortizarilor,…

- Grupul Packeta, din care face parte Coletaria.ro, expert in expedierea si livrarea coletelor, a inregistrat in primul trimestru al anului, o cifra de afaceri record, de 43 de milioane de euro, in crestere cu 163% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui comunicat al companiei, remis,…