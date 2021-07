Stiri pe aceeasi tema

- Comenzile noi din industria prelucratoare au crescut, in termeni nominali, cu 27%, in perioada 1 ianuarie - 31 mai 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, potrivit Institutului National de Statistica. Majorarea cu 27% a fost sustinuta de cresterile inregistrate in industria bunurilor…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), in termeni nominali, a crescut in primele patru luni fata de perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2020 atat ca serie bruta cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut, pe serie bruta, cu 33,5%, in primele patru luni fata de perioada similara din anul anterior, iar volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei urcat, ca serie bruta, cu 4,8%, potrivit datelor…

- Cifra de afaceri din industrie a crescut cu 20,8% in primele patru luni ale anului 2021, comparativ cu perioada ianuarie-aprilie 2020, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, conform agerpres. Aceasta datorita cresterii industriei prelucratoare (21,2%) si industriei extractive…

- Comenzile noi din industria prelucratoare au crescut, in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, in termeni nominali cu 21,8%, potrivit Institutului National de Statistica. Astfel, comenzile noi din industria prelucratoare, in primele patru luni din 2021, comparativ…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut in primele patru luni fata de aceeasi perioada a anului trecut, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 12,5%,…

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor in termeni nominali in primele doua luni ale anului a crescut fata de perioada similara a anului trecut, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 0,4%,…

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut, pe serie bruta, cu 8,5%, in primele doua luni fata de perioada similara din anul anterior, in timp ce volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a scazut, ca serie bruta, cu 29,7%, potrivit datelor…