Cifra de afaceri în creștere ușoară în trimestrul al treilea pentru Orange România Grupul Orange a inregistrat, in intervalul iulie – septembrie, o cifra de afaceri consolidata in valoare de 403 milioane de euro, in creștere cu 3,6% fața de aceeași perioada a anului anterior. In primele noua luni din 2022 cifra de afaceri este de 1,168 miliarde euro, in scadere cu 1,5% fața de perioada similara din 2021. Dinamica din cele 9 luni ale anului 2022 este caracterizata de creșterea vanzarilor de echipamente și de diminuarea veniturilor din servicii. La 30 septembrie 2022, Grupul Orange Romania oferea servicii mobile catre 10,4 milioane de clienți, servicii fixe in banda larga catre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

