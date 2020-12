Stiri pe aceeasi tema

- Industria de software din Romania va crește cu aproximativ 12,5% in 2020, ajungand la un volum de business de aproximativ 8,2 miliarde de euro, potrivit estimarilor specialiștilor KeysFin. Cu toate acestea, creșterea este mai temperata decat in 2019, cand sectorul a inregistrat o cifra de afaceri de…

- "Comisia Europeana a alocat suma de 8,5 miliarde euro in cadrul celei de a treia transe a sprijinului financiar acordat unui numar de cinci state membre prin intermediul Instrumentului SURE. In cadrul sprijinului financiar acordat astazi, Belgia a primit 2 miliarde euro, Ungaria – 200 de milioane euro,…

- Comunitatea Forestierilor din Romania - Fordaq organizeaza, joi, editia a IV-a a Forumului Padurilor, Industriei Lemnului si Bioeconomiei, eveniment sustinut de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva. Tema centrala a editiei din acest an a evenimentului este "Rolul central pentru lemnul provenit din…

- Piata service-urilor auto din Romania a ajuns la o cifra de afaceri neta de peste 7,5 miliarde de lei, mai mult decat dublu fata de anul 2010, si inregistreaza un profit net ce depaseste 600 milioane de lei, de aproape cinci ori mai mare decat in urma cu zece ani, arata o analiza realizata de expertii…

- Companiile nerezidente in Romania vor primi amenzi in functie de cifra de afaceri de la nivel mondial, odata cu modificarea Legii concurentei, a declarat, pentru AGERPRES, Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. Guvernul a aprobat saptamana trecuta Ordonanta de Urgenta 170/2020 privind…

- Romania a pierdut 6,595 miliarde euro in 2018 din neincasarea unor venituri reprezentand taxa pe valoarea adaugata (TVA), potrivit unui studiu privind deficitul de incasare a TVA publicat joi de Comisia Europeana.