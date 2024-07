Cifra de afaceri din servicii pentru firme a crescut INS a anunțat In primele cinci luni ale anului, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor, a crescut, fața de aceeași perioada a anului trecut, atat ca serie bruta cu 2,3%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 2,7%, arata datele Institutului Național de Statistica . Au crescut mai ales activitatile de productie cinematografica, video și IT-ul Mai 2024 comparativ cu aprilie 2024 Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor, serie bruta, in luna mai 2024, comparativ cu luna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

