Cifra de afaceri din servicii a crescut, în aprilie 2024 Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor a crescut, in luna aprilie 2024, fata de luna martie 2024, atat ca serie bruta cu 2,4 la suta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 1,9 la suta, informeaza Institutul Național de Statistica. Fata […] The post Cifra de afaceri din servicii a crescut, in aprilie 2024 appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

