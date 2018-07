Cifra de afaceri din industrie, mai mare cu 13,5%, la cinci luni

Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri, reprezentand vanzarile, a crescut in industrie cu 13,5%, iar comenzile noi - reprezentand cererea de marfuri - au crescut cu 18% in primele 5 luni din 2018, fata de perioada similara din 2017, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica - INS. …

- Afacerile din sectorul serviciilor prestate in principal catre companii au crescut in aprilie cu 9%, serie bruta, fata de aceasi luna a anului trecut, ritm crescut fata de cel din luna precedenta, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). In martie, afacerile din sectorul…

- Volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei a crescutin perioada ianuarie-aprilie 2018 atat ca serie bruta, cu 6,8%, cat si ca serie ajustata sezonier - cu 6,3%, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Cresterea din domeniul…

- In perioada ianuarie-aprilie 2018, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut fata de perioada similara din 2017 atat ca serie bruta, cu 9%, cat si ca serie ajustata sezonier - cu 10,5%, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- Cifra de afaceri din comertul cu amanuntul – care exprima cel mai bine evolutia consumului privat – a crescut cu 6,7% fata de luna aprilie a lui 2017, in vreme ce, la patru luni, acesta a crescut cu 6,5% an/an. In acelasi timp, evolutia consumului de la o luna la alta a inregistrat in…

- In primul trimestru al acestui an, cifra de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei a crescut atat ca serie bruta, cu 6,6%, cat si ca serie ajustata, cu 6,2%, arata un comunicat transmis luni de Institutul National de Statistica. „Activitatea de servicii de piata prestate…

- In trimestrul I 2018 fata de trimestrul I 2017, cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa) a crescut cu 13,7%, iar comenzile noi de produse industriale au fost cu 15,8% mai mari, arata datele comunicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). „Cifra…

- Afacerile din sectorul serviciilor prestate in principal catre companii au crescut in februarie cu 5%, serie bruta, fata de aceasi luna a anului trecut, ritm incetinit fata de cel din luna precedenta, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), transmite News.ro . In ianuarie,…