Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri din industria HoReCa a scazut in 2020 cu 35% fata de 2019, la 17,9 miliarde de lei, in comparatie cu 27,5 miliarde de lei in 2019, ca urmare a pandemiei, releva o analiza Termene.ro realizata pe baza situatiilor financiare raportate de companiile din Romania.

- Fost consilier al prim-ministrului transporturilor, fost director pentru economie și dezvoltare la Air Moldova („un om cu experiența in aviație”, așa cum se numește el), noul șef al Caii Ferate din Moldova Oleg Tofilat și-a exprimat opiniile cu privire la dezvoltarea sectorului feroviar a republicii…

- Comenzile tot mai mici, restricțiile impuse HoReCa și inchiderea școlilor au generat o scadere a producția fabricilor de lactate. Conform TVR, fața de aceeași perioada a anului trecut se inregistreaza un recul la majoritatea sortimentelor. Numai de la inceputul anului, cel mai mult a scazut producția…

- Dimex 2000, unul din cei mai contructori ai judeţului Bistriţa-Nasaud, pare sa iși creasca cifra de afaceri vazand cu ochii. Compania a inregistrat in 2020 afaceri cu 41 % mai mari, comparativ cu anul 2019. Compania inregistreaza o cifra de afaceri neta de peste 186,8 mil. lei, conform bilanţului,…

- “Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor serie bruta in luna februarie 2021, comparativ cu luna februarie 2020, in termeni nominali a scazut pe ansamblu cu 0,2%, ca urmare a scaderii cifrei de afaceri din activitatile de transporturi (-4,1%) si din alte servicii…

- Comunicat. Dupa 3 ani de activitate, ROCA Investments, companie holding care ofera soluții de capital și parteneriat activ pentru consolidarea și scalarea IMM-urilor romanești, are o valoare evaluata a companiei[1] de...

- “Cifra de afaceri din industrie in luna februarie 2021, comparativ cu luna precedenta, a crescut pe total cu 5,8% datorita cresterii inregistrate in industria extractiva (+6,5%) si in industria prelucratoare (+5,8%)”, arata INS. Pe marile grupe industriale cresteri s-au inregistrat in industria bunurilor…

- Consiliul Concurentei deruleaza o investigație privind un posibil abuz de poziție dominanta al Telekom Romania pe piața serviciului de emitere a avizului tehnic de amplasament și a ridicat documente in urma unei „inspecții inopinate”, potrivit comunicatului oficial. Daca se constata incalcarea regulilor,…