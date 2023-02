Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) s-a majorat, anul trecut, in termeni nominali, ca serie bruta, cu 22% comparativ cu anul precedent, potrivit datelor furnizate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Avansul cifrei de afaceri…

- ”In perioada 1.I-31.XII.2022 comparativ cu perioada 1.I-31.XII.2021, cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor, serie bruta, a crescut, in termeni nominali, pe ansamblu, cu 27,3%, datorita cresterilor inregistrate la cifra de afaceri din: activitatile de servicii…

- Cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa) a crescut anul trecut in termeni nominali cu 24,5%, fata de 2021, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- In ianuarie-noiembrie 2022 cifra de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) s-a micșorat cu 1,4% (in preturi comparabile) fata de ianuarie-noiembrie 2021. Despre aceasta a anunțat Biroul Național de Statistica, menționind ca cifra de afaceri din comertul…

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut, in primele 11 luni din acest an, in termeni nominali, fata de perioada similara din 2021, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate…

- ”Cifra de afaceri din industrie a crescut, in termeni nominali, in perioada 1.I-30.XI.2022, comparativ cu perioada 1.I-30.XI.2021, pe ansamblu, cu 25,8%, datorita cresterii industriei extractive (+89,6%) si industriei prelucratoare (+23,8%)”, arata datele INS . Pe marile grupe industriale, cresteri…

- ”Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1.I-30.XI.2022 comparativ cu perioada 1.I-30.XI.2021, a inregistrat o crestere, pe ansamblu, cu 4,5%, datorita cresterii comertului cu amanuntul al carburantilor pentru…

- ”Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1.I-31.X.2022, comparativ cu perioada 1.I-31.X.2021, a inregistrat o crestere, pe ansamblu, cu 4,5%, datorita cresterii comertului cu amanuntul al carburantilor pentru…