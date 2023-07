Stiri pe aceeasi tema

- Cifra de afaceri din comertul cu ridicata, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete, a crescut, in termeni nominali, in primele cinci luni ale anului, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, cu 5,3%, respectiv cu 8%, comparativ…

- Cifra de afaceri din comerțul cu mașini și din servicii, in creștere in primele 5 luni ale anului.Cifra de faceri din comerțul cu cu autovehicule si motociclete a crescut in primele cinci luni ale anului, comparativ cu perioada similara din 2022, ca serie bruta, cu 16,7%, iar cifra de afaceri din…

- Deficitul bugetar a urcat la 2,32% din PIB dupa primele cinci luni din acest an, de la 1,72% din PIB la finalul lunii aprilie, in conditiile realizarii unor venituri totale de 197,54 miliarde de lei, in crestere cu 10,4%, si ale efectuarii unor cheltuieli de 234,45 miliarde de lei, in

- Domeniile Ostrov, unul dintre liderii pieței vinului din Romania, a incheiat 2022 cu o cifra de afaceri de 45 de milioane de lei, ceea ce reprezinta o creștere de 12 procente fața de 2021. Investițiile in tehnologie și calitatea solului permit brandului Domeniile Ostrov sa produca o gama variata de…

- Agricola Bacau se afla pe locul al 5-lea in topul celor mai mari producatori de carne, dupa cifra de afaceri realizata pe anul 2022. Primele 4 poziții sunt ocupate de Smithfield, Aaylex, Transavia și Unicarm. Primii cinci jucatori din industria carnii au avut afaceri combinate de peste 5 miliarde lei…

- Cifra de afaceri din comertul cu amanuntul, cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete, a crescut in primele patru luni ale anului atat ca serie bruta, cu 3,4%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitat

- Benzinariile Lukoil din Romania au inregistrat anul trecut o creștere semnificativa a profitului, potrivit datelor publice.Lukoil Romania, compania care adimistreaza rețeaua de stații de distribuție a carburanților Lukoil de la noi din țara, a raportat pentru anul 2022 un profit net de 235 de milioane…

- Dupa o pierdere de 1,1 milioane de lei in anul 2021, compania ieseana Gemini CAD Systems, fondata de Traian Luca, a trecut din nou pe profit anul trecut, dar la afaceri in 2022 mai mici cu aproximativ 15- comparativ cu exercitiul financiar precedent, conform datelor din situatia financiara depusa la…