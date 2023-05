Cifra de afaceri a Norofert, producător de inputuri organice, a scăzut cu peste 19% în primul trimestru, la 13,1 milioane lei ”Cifra de afaceri consolidata a scazut cu 19,27% in comparatie cu perioada similara din 2022 din cauza faptului ca, fata de anul trecut, in primul trimestru al acestui an, compania a ales sa nu tranzactioneze cereale ecologice din cauza volatilitatii si, pe alocuri, a blocajului pietei de cereale bio, fermierii aflandu-se in expectativa unor preturi mai mari, dupa scaderile masive din ultimele luni pentru toate preturile cerealelor, ecologice sau conventionale. Compania a adoptat o politica prudenta in creditare pe care o considera castigatoare in acest an, dispersia riscului pe o baza mai mare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

