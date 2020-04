Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova a anunțat, duminica, alte 104 infecții cu noul coronavirus, numarul total al cazurilor confirmate de SARS-CoV-2 a ajuns la 3.408. Autoritațile de la Chișinau au raportat alte doua decese.Bilanțul cazurilor mortale de COVID-19 a urcat la 96. 14 pacienți spitalizați sunt in stare critica,…

- Viorica Dumbraveanu, ministra Sanatații, Muncii și Protecției Sociale anunța ca astazi, 20 aprilie, au fost inregistrate 76 cazuri noi de infecție cu noul Coronavirus, din 199 de cazuri procesate in laborator. Toate cazurile sunt cu transmitere locala.

- Astazi au fost confirmate alte 101 de cazuri de COVID-19 in țara noastra, din 192 de probe prelevate. Numarul total de moldoveni diagnosticați cu noul tip de coronavirus a ajuns la 965. Informatia a fost comunicata de ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu.

- 70 de persoane au fost testate pozitiv cu coronavirusul de tip nou in Republica Moldova, in ultimele 24 de ore. Anunțul a fost facut de catre ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, dupa ședința Centrului Unic de Comanda.

- 70 de persoane au fost testate pozitiv cu coronavirusul de tip nou în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore. Anunțul a fost facut de catre ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu, dupa ședința Centrului Unic de Comanda. Astfel, Republica Moldova a ajuns la un numar de 423…

- O femeie de 79 de ani, care a activat toata viata in calitate de medic in sistemul medical de asistenta urgenta prespitaliceasca din Republica Moldova, a murit dupa ce a fost infectata cu COVID-19. Anuntul a fost facut vineri, 27 martie, de ministra Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale, Viorica Dumbraveanu.

- Inca 17 persoane au fost testate pozitiv la coronavirus in Moldova. 66 de cazuri cu Covid-19, inregistrate in total in țara. Anunțul a fost facut de ministra Sanatații, Viorica Dumbraveanu.

- In Republica Molddova bilanțul persoanelor contaminate cu Covid-19 a ajuns la 30, asta dupa ce astazi a fost confirmat inca un caz. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Viorica Dumbraveanu.PUBLIKA.