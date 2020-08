CIFA plină cu beton, răsturnată într-un giratoriu Un barbat care conducea o cifa de beton pe DJ103, in sensul giratoriu de la intrarea in localitatea Sanpetru, s-a rasturnat pe partea carosabila. Conducatorul auto primește ingrijiri medicale la fata locului. „Polițiștii efectueaza cercetari pentru a stabili cauzele si imprejurarile in care a avut loc accidentul rutier. Traficul pe sensul Brașov-Sanpetru este deviat”., a preciyat prutatorul de cuvant al IPJ Brasov, comisar de poliție Alina Maria Ivan. The post CIFA plina cu beton, rasturnata intr-un giratoriu appeared first on NewsBV . Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

