- Rusia s-a distantat marti de un nou mecanism de dialog pe care presedintia poloneza a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) l-a promovat intr-o incercare de a diminua tensiunile intre Rusia si Ucraina si, intr-o forma mai ampla, intre Rusia si Occident, relateaza agentia EFE.…

- Seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba a atentionat duminica împotriva "previziunilor apocaliptice", asigurând ca Ucraina este "pregatita pentru orice evolutie", transmite AFP, potrivit Agerpres."Nu va încredeti în previziuni apocaliptice. Ucraina…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a crescut la 3,11%, dupa perioada de acalmie de la jumatatea lunii ianuarie, cand se stabilizase la 3,05%. Robor la 3 luni a depașit pragul de 3% in ultima…

- Creșterea economica a SUA depașește toate prognozele. Economia SUA a crescut la sfarșitul trimestrului trecut, mai mult decat se așteptau analiștii, noteaza Blomberg . Asta se datoreaza stocurilor mari de produse și al consumului sporit. Totuși, inflația e de peste 7%. Creșterea trimestriala a PIB a…

- Noul guvern de coaliție din Germania vrea sa atraga 400.000 de angajați calificați din strainatate pe an, pentru a face fața atat dezechilibrului demografic, cat și crizei de forța de munca in sectoare cheie, care risca sa submineze redresarea economiei dupa pandemia COVID-19, relateaza Reuters.

- Economia romaneasca ar urma sa inregistreze in acest an o crestere de 4,3%, fata de un avans 4,5% previzionat in iunie 2021, conform raportului Bancii Mondiale „Perspective Economice Globale” (Global Economic Prospects) publicat ieri si preluat de Agerpres. Pentru 2023, Banca Mondiala prognozeaza o…

- Dupa cataclismul economic din 2020 și convalescența din 2021, este timpul pentru o incetinire in 2022? Confruntata cu varianta Omicron extrem de contagioasa, cu penurii și inflație persistente, economia mondiala va ramane intr-o zona gri. Din China pana in Statele Unite, din Europa pana in Africa, aproape…