„Cicloturismul în Familie”, proiect pentru dezvoltarea turismului în stațiunea Baia de Fier Un proiect unic va fi derulat in Baia de Fier de catre autoritațile locale. Este vorba de evenimentul Cicloturismul in Familie. Vineri de la ora 12.00 este programat in cadrul evenimentului un spectacol de magie și iluzionism. Va fi prezent magicianul Decova care are 24 de ani de cand practica iluzionismul și de cand organizeaza spectacole sau ateliere de magie dedicate copiilor și nu numai. „A fost pe scene din toata Romania, a mers din școala in școala, a participat la nenumarate evenimente publice sau private! Vineri, 9 iunie, Decova Artist Iluzionist vine la Baia de Fier pentru copiii de aici.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

