Ciclonul polar a lovit România. 5 județe sunt sub cod portocaliu de ninsori Romania a fost lovita de un ciclon de aer foarte rece, toata țara fiind afectata de vremea rea. Meteorologii au prelungit pana duminica avertizarea cod galben de ploaie și ninsoare, viscol și intensificari ale navantului. Mai multe județe din Romania au fost ingropate in zapada. Trei persoane au fost transportate la spital dupa ce mai multe autoturisme au ramas blocate pe DN1 in comuna Tataru. In județul Vrancea, nici mașinile de deszapezire nu au putut face fața și au ramas blocate in zapada chiar in timpul intervenției. Utilajele au ajuns in șanț la ieșirea din Focșani.8 persoane au ramas blocate…

