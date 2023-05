Ciclonul mediteranean face ravagii Ciclonul mediteranean care a lovit Romania face ravagii. Furtunile violente și ploile torențiale au maturat țara. Meteorologii anunța vreme rea toata saptamana, dar și temperaturi ușor scazute. Instabilitatea atmosferica va fi accentuata in majoritatea zonelor, la sfarșitul primaverii. Luni, 29 mai, conform ANM, in tara, cerul va fi variabil, cu innorari și averse, in primele ore ale intervalului pe arii restranse in sud-est, iar dupa-amiaza și seara local in jumatatea de sud-vest a țarii și pe arii restranse in rest, cand vor fi și descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

