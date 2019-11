Stiri pe aceeasi tema

- Vortexul polar care a lovit Romania in aceste zile va fi inlocuit, din weekend, de un val de aer tropical. Potrivit meteorologilor, saptamana viitoare... The post Anunț de ultima ora al meteorologilor. Val de aer tropical in Romania, dupa frigul polar. Urmeaza temperaturi de 25 de grade Celsius appeared…

- Frigul care a pus stapanire pe Romania va ține doar pana la finalul saptamanii, anunța prognoza ANM. De luni, vremea se incalzește considerabil și vom avea valori peste limita normalului acestei perioade, de pana la 25 de grade Celsius.

- Meteorologii au publicat prognoza pentru urmatoarea perioada si, din cate se pare, iarna se apropie cu pasi repezi de Romania. Temperaturile au inceput deja sa scada din ce in ce mai mult dimineata, moment al zilei in care temperatura nu trece de 8 – 10 grade Celsius. In plus, in mai multe zone din…

- Sunt utimele zile cu temperaturi ridicate, anunța meteorologii care arata in prognoza pentru saptamana viitoare ca vremea se strica, revin ploile, iar in unele regiuni temperaturile nu vor mai depași 8 grade Celsius. Valul de aer rece intra in Romania lunea viitoare și vom avea din nou schimbari drastice…

- Temperaturile resimtite in aceasta dimineata au fost extrem de scazute, mult sub normalul acestei perioade. Adstfel, in zona Ceahlaului, valorile resimtite au fost in jurul a minus 5 grade Celsius. Tot minus 5 grade au fost resimtite la Calimani, minus 4 grade la Balea-Lac, iar minus 3 grade la Intorsursa…

- Temperaturile resimțite in aceasta dimineața au fost extrem de scazute, mult sub normalul acestei perioade. Astfel, in zona Ceahlaului, valorile resimțite au fost in jurul a minus 5 grade Celsius

- Frig ca iarna in Romania. Temperaturi de minus 4,2 grade Celsius .Vezi unde a fost cea mai scazuta temperatura a toamnei Cea mai scazuta temperatura din tara s-a inregistrat joi dimineata, la Joseni, unde mercurul termometrelor a aratat minus 4,2 grade Celsius, valori negative fiind consemnate si in…

- Vremea va fi mai rece decât în mod normal pentru aceasta perioada, în urmatoarele zile, în special în partea de nord a tarii, unde noaptea valorile termice vor ajunge la -4 grade, iar pe timpul zilei nu se vor mai