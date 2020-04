Ciclonul Harold a distrus mai multe complexuri turistice din Tonga Ciclonul Harold a distrus joi mai multe complexuri turistice din Tonga, dupa ce a provocat pagube materiale importante in alte zone din Pacificul de Sud si a ucis 27 de persoane, informeaza AFP.



Ciclonul a atins categoria 5 - cea mai periculoasa - atunci cand s-a dezlantuit joi asupra micului regat insular Tonga din Oceanul Pacific, unde starea de urgenta a fost decretata miercuri seara. Locuitorii au fost sfatuiti sa se refugieze in adaposturi din cauza riscurilor cauzate de vanturi violente si valuri foarte inalte. Rafale care au atins viteze de 260 de kilometri pe ora au cauzat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ciclonul Harold, format in Oceanul Pacific, a lovit miercuri Fiji, dupa ce a devastat Insulele Solomon si Vanuatu, informeaza AFP. Intensitatea ciclonului tropical a scazut de la categoria a 5-a, cea mai periculoasa, ajungand la categoria a 4-a, insa a lovit Fiji cu rafale de vant de pana la 240 kilometri…

- Cetateni speriati au distrus un centru de tratament pentru COVID-19 nou infiintat in capitala economica Abidjan a Cote d'Ivoire, spunand ca le va contamina cartierul, relateaza dpa, citata de Agerpres. Locuitorii au ars si au distrus corturi si structuri ale centrului de tratament infiintat in suburbia…

- Un ciclon care se indrepta catre Vanuatu, in Pacificul de Sud, s-a intensificat si a atins categoria a 5-a - cea mai puternica -, antrenand rafale de cant distrugatoare si o mare ”fenomenala”, au anuntat luni meteorologi din aceasta tara, relateaza AFP.

- Un puternic ciclon tropical a lovit Vanuatu dupa ce s-a dezlantuit mai intai asupra regiunilor nord-vestice ale acestui stat insular din Oceanul Pacific, a anuntat luni departamentul national de meteorologie, citat de DPA, potrivit Agerpres.Ciclonul Harold a crescut in intensitate in cursul…

- 21 de state din lume au raportat pana acum 0 imbolnaviri cu coronavirus. Cele mai multe dintre acestea sunt micro-tari, cum ar fi Palau, Nauru, Tuvalu ori Tonga. Si tari cu zeci de milioane de locuitori, Yemen, Coreea de Nord si Malawi, spun ca n-au pacienti cu COVID-19. Statele din Oceanul Pacific,…

- (foto: Lonely Planet/ Jean Bernard Carillet) In statele insulare din Oceanul Pacific, extrem de izolate si de reduse teritorial, au fost semnalate deja primele 6 cazuri de persoane infectate cu virusul covid 19: 3 in Polinezia Franceza si 3 in Guam. Autoritatile centrale si sanitare din aceste state…

- Politia continua cercetarile pentru gasirea a doua persoane, un tata si fiica lui, date disparute dupa ce au incercat sa traverseze joi seara un rau afectat de inundatii, in contextul in care ploi diluviene s-au abatut asupra acelei zone inainte de sosirea ciclonului Tino, de categoria doi pe scara…

- …Nu ne putem gandi la ceva mai mare, mai adanc, mai misterios și mai exotic, din punct de vedere mulți-cultural, decat la Oceanul Pacific… Și, cu toate ca distanțele pana acolo par enorme, vom intalni azi un Madurez, care face masteratul la Cluj și un lozovan sau basarabean care se pregatește sa preia…