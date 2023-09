Stiri pe aceeasi tema

- Elena Mateescu, directorul ANM, a analizat efectele devastatoare ale furtunii Daniel care a facut ravagii in sudul Europei si a explicat cum va fi afectata vremea in Romania. „Fenomenele meteorologice sunt unele extreme, intr-o dinamica exploziva, pentru ca și aici vorbim practic de o ciclogeneza exploziva…

- Șefa ANM, Elena Mateescu, a explicat faptul ca, in acest moment, in țarile din apropierea noastra se produce o ciclogeneza exploziva, adica o racire brusca a aerului, dupa o perioada cu temperaturi foarte marei. Șefa ANM a precizat ca ciclonul Daniel, care face ravagii in Europa, iși face simțita prezența…

- Fenomene meteorologice extreme Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a explicat situația in termeni tehnici: „Fenomenele meteorologice sunt unele extreme, intr-o dinamica exploziva, pentru ca și aici vorbim practic de o ciclogeneza exploziva a ceea ce poate insemna…

- Vremea in primul weekend din septembrie - Anunțul directorului ANM „Toamna a debutat cu o vreme frumoasa și calduroasa, indeosebi in partea de sud-est a țarii, acolo unde astazi am atins 31 de grade Celsius, la multe stații meteorologice din aceasta parte a țarii. Maine (sambata, 2 septembrie) contam…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat ca furtuna REA, care a facut prapad in Italia, a ajuns și in Romania. Ea arata ca din acest motiv au fost emise mai multe coduri roșii și portocalii, iar in țara noastra va avea loc un șoc termic cu diferențe de temperaturi de pana la 20 de grade de la o zi…

- Romania este pe locul 3 in Uniunea Europeana la cresterea ovinelor, cu peste 10 milioane de capete. Romania este depașita doar de Spania si Grecia la numarul de oi. Anuntul a fost facut de ministrului Florin Barbu la o intalnire cu reprezentanții crescatorilor de ovine din Romania: “Dumneavoastra știți…

- Romania va fi lovita de un val de canicula! Temperaturile vor ajunge si la peste 30 de grade in urmatoarele zile, insa nu scapam nici de ploi sau vijelii in unele zone ale tarii. Directorul Agenției Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a prezentat in direct la Antena 3 CNN, prognoza meteo in urmatoarele…

- Multe plaje din Europa, inclusiv din Grecia și Romania, au fost invadate in anii trecuți de meduze mov, a caror ințepatura toxica poate provoca reacții severe. Iata ce trebuie sa faci in astfel de situații.