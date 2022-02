Ciclonul Batsirai a ucis cel puțin 10 persoane în Madagascar / Unii au murit sub dărâmăturile propriilor case Un ciclon a ucis cel puțin 10 persoane în sud-estul Madagascarului, al doilea care a lovit insula Oceanului Indian în doar doua saptamâni, declanșând inundații, distrugând cladiri și provocând pene de curent, au declarat oficialii duminica, relateaza Reuters.

Unul dintre orașele cele mai afectate a fost Nosy Varika de pe coasta de est, unde aproape 95% din cladiri au fost distruse &"ca și cum tocmai ar fi fost bombardate&", iar inundațiile au blocat orice acces, a spus un oficial.

The cyclone in #Madagascar leaves huge damage and tens of thousands…

Sursa articol: hotnews.ro

