Ciclonul Amphan - India şi Bangladesh curăţă urmele dezastrului Sute de sate inundate, culturi agricole pierdute si zeci de mii de case distruse au ramas, joi, in urma ciclonului Amphan, care a produs scene de "devastare incredibila" si cel putin 88 de morti in India si Bangladesh, relateaza AFP.



In pofida daunelor considerabile cauzate de cel mai puternic ciclon format in Golful Bengal in secolul XXI, pierderile de vieti omenesti se pare ca au fost limitate. Pana de curand, cele mai violente cicloane au provocat uneori mii de decese in aceasta regiune a lumii.



India a recenzat 72 de morti in statul Bengalul de Vest, iar Bangladesh-ul…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

