Ciclonu Mekunu a ajuns în Oman; o fetiţă a murit O fetita a murit in sudul Omanului dupa ce a fost luata pe sus de vantul provocat de ciclonul Mekunu si propulsata intr-un zid, a anuntat politia vineri seara, relateaza DPA. Fetita de 12 ani a fost propulsata intr-un zid in timp ce se afla la locuinta sa din orasul Salalah, in provincia de coasta Dhofar, la circa 1.000 km sud-vest de capitala Muscat, a anuntat pe Twitter politia regala din Oman. Politia le-a cerut oamenilor sa dea dovada de cea mai mare "grija si vigilenta" si sa ramana in case pana cand furtuna de categoria a doua va scadea in intensitate. Autoritatea publica pentru aparare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Ciclonul Mekunu care a provocat disparitia a 17 persoane si daune materiale importante in insula Socotra din Yemen a crescut in intensitate si se apropie de Sultanatul Oman, conform unui anunt facut vineri de serviciile de meteorologie, citat de AFP. "Ciclonul a trecut la categoria 2 conform ultimelor…

