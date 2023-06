Stiri pe aceeasi tema

- Vremea nu da semne ca se indreapta in urmatoarele zile. Meteorologii spun ca nicio regiune nu va fi scutita de fenomene extreme. In vestul și sudul țarii, ciclonul mediteranean se va manifesta mult mai intens, iar cantitatea de precipitații va fi abundenta.

- Ciclonul mediteranean care a lovit Romania face ravagii. Furtunile violente și ploile torențiale au maturat țara. Meteorologii anunța vreme rea toata saptamana, dar și temperaturi ușor scazute. Instabilitatea atmosferica va fi accentuata in majoritatea zonelor, la sfarșitul primaverii. Luni, 29 mai,…

- Inca un CICLON mediteranean se apropie de Romania: Furtuni violente și caderi de grindina Inca un CICLON mediteranean se apropie de Romania: Furtuni violente și caderi de grindina Deși temperaturile vor fi crescute in majoritatea regiunilor țarii, spre seara iși fac apariția vijeliile. Un nou ciclon…

- Vremea va fi deosebit de calda in majoritatea regiunilor, dar spre seara iși fac apariția vijeliile. Un nou ciclon mediteranean ajunge in Romania in urmatoarele zile. Meteorologii anunța furtuni violente și caderi de grindina.

- Vremea se strica in toata țara dupa cateva zile cu temperaturi. Un ciclon mediteranean lovește Romania aducand ploi puternice și furtuni violente. Instabilitatea atmosferica va fi in creștere incepand cu seara zilei de marți, 16 mai.

- Vremea neobișnuit de rece pentru data din calendar continua și in urmatoarele zile, iar umbrela va fi un accesoriu obligatoriu. Va ploua in aproape toate regiunile, iar la munte, pe creste, sunt așteptate ninsori. Meteorologii au anunțat cand se schimba vremea radical.

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunța vreme stabila. Astfel, in urmatoarele trei zile vom avea parte de timp fara precipitații esențiale. De asemenea, potrivit meteorologilor, pentru ziua de marți se prevad ploi slabe. Vantul va sufla din direcție variabila slab la moderat. In zilele de sambata,…

- Vremea se incalzește de la o zi la alta, insa meteorologii avertizeaza ca nu vom scapa de episoadele cu frig și precipitații. Vor mai exista alternanțe, dar in sudul țarii vor fi peste 15 grade Celsius.