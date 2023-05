Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta meteo in mai multe zone din Europa. Ciclonul Mediteranean care a facut prapad in Italia isi continua ravagiile spre sudul si estul Europei. Meteorologii au emis o avertizare de vant, furtuni și inundații inmai multe țari, printre care și Romania. Situația cu care ne confruntam este una critica.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INGHA) a emis, duminica, doua avertizari care vizeaza scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri pe unele rauri, cu posibile depasiri ale cotelor…

- Jumatate de tara se va afla sub Cod galben de vijelii si ploi incepand de vineri de la pranz, iar in Carpatii Meridionali si de Curbura, la altitudini mari, vor fi rafale de peste 90…100 km/h. Potrivit ANM, de vineri de la ora 12.00 pana la ora 23.00, este valabila o avertizare Cod Galben de […] The…

- Ciclonul Mathis care a facut ravagii in Europa ajunge și in Romania. Vremea intra intr-un proces accentuat de racire, iar iarna lovește cu furie. Meteorologii anunța frig, ploi și ninsori abundente. La munte se va depune stat consistent de zapada. Administratia Nationala de Meteorologie a prelungit…

- Germania a format o alianta cu Italia si unele tari din Europa de Est, intre care si Romania, care se opun renuntarii treptate la vehiculele cu motoare cu ardere interna din 2035 si doresc sa faca propria lor propunere, transmite Reuters. Ministrii Transporturilor din Republica Ceha, Germania, Italia,…

- Operatorul de telefonie Vodafone Italia a anuntat luni ca a demarat consultarile cu sindicatele in vederea disponibilizarii a 1.000 de angajati, in ideea de a reduce costurile si a face fata concurentei puternice din sectorul telecomunicatiilor din peninsula, informeaza AFP, potrivit Agerpres. „Scaderea…

- Persoanele care fug din calea invaziei Rusiei in Ucraina sunt sprijinite pe scara larga in intreaga Europa. Totusi, acestea se confrunta cu dificultati legate de educatie, gasirea unui loc de munca si acoperirea cheltuielilor zilnice, dupa cum arata rezultatele celui mai recent sondaj al Agentiei pentru…

- O cantitate importanta de praf din Sahara a fost detectata in Europa, pentru prima data in acest an. Aceste particule ar putea sa ajunga in estul si in centrul continentului nostru in urmatoarele zile, au anuntat, marti, administratorii Serviciului european Copernicus de monitorizare a atmosferei, informeaza…