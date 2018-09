Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna care se indreapta spre zona americana a Golfului Mexic are sanse mari sa se transforme luni seara intr-o furtuna tropicala, care va genera ploi abundente, vanturi puternice si valuri periculoase, au anuntat reprezentantii National Hurricane Center (NHC), citati de Reuters. Specialistii…

- Sudul Japoniei a fost lovit miercuri de ploi torentiale si de vanturi puternice, pe masura ce taifunul Soulik avanseaza spre vestul insulei Kyushu, a indicat guvernul nipon, citat de DPA. Taifunul, al 19-lea din acest sezon, a produs intreruperea alimentarii cu curent electric in 21.400…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul grec de Meteorologie a anuntat o inrautatire a vremii in perioada 27 - 31 iulie, fiind prognozate ploi si furtuni puternice la nivel local, insotite de caderi…

- O furtuna puternica la Mamaia a luat pe sus umbrelele și prosoapele turiștilor, care au fugit sa se adaposteasca la hotel. Rafalele de vant au fost extrem de puternice, estimate de meteorologi la 70 de kilometri pe ora. Pe litoral e cod galben de ploi abundente și situația a fost dramatica și duminica,…

- Orasul Istanbul a fost afectat miercuri de puternice ploi torentiale, insotite de caderi de grindina si puternice rafale de vant. Numeroase strazi au fost inundate, multi soferi avand reale dificultati in a ajunge la destinatie, relateaza dailysabah.com.

- Dupa zile cu maxime de 22 de grade, vremea se mai incalzeste, dar in peisaj revin ploile, aduse de un ciclon periculos care loveste Romania. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis prognoza meteo pana pe data de 8 iulie. Se anunta o vreme racoroasa la inceputul perioadei de prognoza, urmand…

- Aproape 6.000 de familii au ramas vineri fara energie electrica, in urma furtunilor puternice, in vreme ce in comuna Lunca de Jos au fost inundate 25 de gospodarii, dupa ce paraul din localitate s-a revarsat, potrivit Mediafax. Un numar de 5.841 de familii din județul Harghita au ramas fara energie…

- Autoritatile au in plan evacuarea a 9.000 de persoane, in special din zone expuse riscului de inundatii, a indicat un reprezentant al serviciilor de urgenta din acest stat, Carlos Alfredo Godinez."Suntem pe cale sa evacuam familiile, fortat daca acest lucru va fi necesar", a confirmat un…