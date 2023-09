Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile braziliene au ridicat de la 25 la 46 numarul persoanelor date disparute dupa trecerea luni a unui ciclon devastator in sudul tarii, care a facut cel putin 41 de morti, potrivit unui nou bilant difuzat vineri.

- Cel putin 41 de persoane au murit și alte 46 sunt date disparute in Brazilia, dupa trecerea unui ciclon devastator in sudul tarii sud-americane, informeaza AFP, citata de Agerpres. Ploile puternice si vanturile violente declansate de ciclon au fortat peste 11.000 de persoane sa-si paraseasca locuintele.…

- Brazilia a fost din nou lovita de un ciclon care a facut 21 de morti in sudul tarii, unde ploile torentiale au provocat alunecari de teren si inundatii importante in ultimele 24 de ore, noteaza AFP, potrivit Agerpres.

- Cel putin 33 de persoane au murit, iar alte 18 sunt date disparute in urma celor mai intense ploi inregistrate vreodata la Beijing, au anuntat miercuri autoritatile, transmite AFP, potrivit Agerpres.Zeci de persoane au murit, de asemenea, in inundatiile care au lovit nordul Chinei. Vineri, Beijingul…

- Unsprezece persoane au murit și alte 20 sunt, in continuare, date disparute in urma loviturii unui ciclon, care a afectat sudul extrem al Braziliei intre joi și vineri, conform informațiilor furnizate de guvernul local și citate de AFP.

Zeci de persoane au murit sau au disparut dupa ce un ciclon a lovit sudul Braziliei.Cel puțin 11 persoane au murit in statul Rio Grande do Sul din sudul Braziliei, dupa ce un ciclon a lovit regiunea, au anunțat autoritațile locale, potrivit Reuters.