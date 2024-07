Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 4-10 iulie, la Craiova, se desfasoara intrecerile Cupei Romaniei la box feminin, competitie la care, de la CSM Constanta, participa trei pugiliste: la junioare - Melisa Orazacai (categoria 52 kg) si Ionela Dorina Soacat (categoria 54 kg), iar la tineret - Amalia Nita (categoria 81 kg), multipla…

- Rezultate bune pentru ciclistii de la CSM Constanta la Turul Clujului, a treia etapa a circuitului Cupei Romaniei de sosea si o ultima repetitie inaintea Campionatelor Nationale. La U23, Mihnea Harasim si-a respectat blazonul si a castigat ambele etape si, implicit, Turul Clujului, iar la cadeti feminin,…

- In intrecerea cadetelor de la Turul Clujului, Brigitte Belu CSM Constanta a obtinut locul 3 si a urcat pe podium, dupa cele doua etape cumulate. Rezultate bune pentru ciclistii de la CSM Constanta la Turul Clujului, a treia etapa a circuitului Cupei Romaniei de Sosea si o ultima repetitie inaintea Campionatelor…

- De curand, la Calarași s-au desfașurat intrecerile din Cupa Romaniei de lupte, competiție destinata sportivilor sub 17 ani. Reprezentanții Clubului Sportiv Petrolul Ploiești (antrenori Andreea și Ionuț Patru) au revenit acasa victorioși și de la aceasta intrecere, reușind sa obțina 2 medalii prin sportivii…

- Insotiti de antrenorul Filip Grigorescu, rutierii au obtinut rezultate foarte bune la Turul Colinelor, care s a desfasurat la Bacau. Ciclistii de la CSM Constanta au urcat pe podium la prima etapa a Cupei Romaniei de Sosea pentru Seniori, Juniori si Cadeti. Turul Colinelor s a desfasurat la Bacau, cu…

- In stagiunea 2023 2024, CSM Constanta se mandreste cu o calificare in Top 16 EHF European League si cu medalii de argint in Liga Zimbrilor si in Cupa Romaniei. CSM Constanta, vicecampioana Romaniei la handbal, a facut un meci mare si in finala Cupei Romaniei, conducand ostilitatile mai mult de 45 de…

- Doi pugilisti de la CSM Constanta au boxat sambata, 18 mai 2024, la Braila, in finalele Cupei Romaniei pentru seniori U 22 si ambii au coborat treptele ringului victoriosi. La categoria 51 kg, Erson Huseim s a dovedit a fi cel mai forma boxer, invingandu l in finala la puncte, cu 5 0, pe Florin Gindac,…

- O noua saptamana plina pentru sportivii CSM Constanta, care sunt angrenati in lupta pentru medalii si trofee in competitiile interne si internationale Handbalistii lupta pentru Cupa Romaniei, in turneul F4 de la Bucuresti. Tot in Cupa Romaniei, pugilistii urca in ring, la Braila, iar ciclistii iau startul…