Cursa ciclista Saptamana Internationala Coppi si Bartali s-a incheiat cu victoria irlandezului Eddie Dunbar, sambata, la Cantagrillo, langa Florenta, dupa etapa a 5-a, castigata de cehul Josef Cerny (Quick-Step), informeaza AFP.

Ciclistul Sergio Higuita (Bora), campionul Columbiei, a urcat pe primul loc in clasamentul general in Turul Cataloniei, sambata, dupa etapa a 6-a, castigata de colegul sau intr-o evadare de mare amploare, ecuadorianul Richard Carapaz (Ineos), transmite AFP.

Sportivul David Popovici a castigat titlul in proba de 100 m spate, miercuri, in prima zi a Campionatelor Nationale de inot in bazin olimpic, gazduite de Bacau, cu timpul de 48 sec 50/100, informeaza Agerpres.

Antrenorul FC Barcelona, Xavi, a declarat ca jucatorii sai au fost superiori in toate compartimentele in derbiul cu Real Madrid, potrivit news.ro.

CS Municipal Satu Mare a invins-o pe FCC Baschet UAV Arad, cu 83-71, sambata, in derby-ul zilei in Liga Nationala de baschet feminin, in timp ce campioana ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe e noul lider, potrivit Agerpres.CS Municipal Satu Mare a obtinut victoria in meciul din etapa a 20-a, al treilea succes…

Pugilista romana Lacramioara Perijoc, campioana europeana in 2019, a castigat categoria 54 kg la cea de-a 36-a editie a turneului international de box Boxam, gazduit de localitatea spaniola Oropesa del Mar, dupa ce a invins-o in finala, vineri, pe Maria del Carmen Madueno (Spania), la puncte (decizie…

Volodimir Zelenski face apel la Europa sa boicoteze patrolul și gazele rusești pentru a-i ajuta țara sa invinga agresorul rus in plin razboi cu marele vecin de la rasarit.

Ciclistul belgian Remco Evenepoel (Quick-Step) a castigat editia 2022 a Turului Algarve, cursa in care s-a mai impus si in urma cu doi ani, la finalul etapei a cincea (ultima), desfasurata duminica intre Lagoa si Alto do Malhao, in Portugalia, conform Agerpres.