- Ciclistul olandez Fabio Jakobsen a castigat sambata cursa pentru sprinteri din cadrul competitiei virtuale denumite "Provocarea starurilor" (''Challenge of Stars"), informeaza cyclingpro.net.Fabio Jakobsen, care este legitimat la echipa Deceuninck-QuickStep, s-a impus in finala in fata italianului…

- Ciclistul britanic Chris Froome, cvadruplu castigator al Turului Frantei, va participa sambata la o competitie virtuala denumita "Provocarea starurilor" (''Challenge of Stars''), alaturi de alti 15 ciclisti profesionisti, intre care italianul Vincenzo Nibali, informeaza AFP.…

- Ciclistul britanic Chris Froome (Ineos), cvadruplu castigator al Turului Frantei, considera ca organizatorii "Marii Bucle" nu pot impiedica spectatorii sa se adune pentru a urmari cursa, chiar daca aceasta competitie nu este deschisa publicului din cauza pandemiei de coronavirus, a explicat el duminica,…

- Ciclistul roman Eduard Michael Grosu si-a prelungit contractul cu echipa profesionista franceza Nippo Delko One Provence, a anuntat, sambata, cotidianul italian Gazzetta dello Sport. ''Inca un an alaturi de Team Nippo Delko One Provence! Multumesc mult! Primul ciclist din lume care semneaza…

- Ciclistul britanic Geraint Thomas, castigatorul Turului Frantei in 2018, a strans suma 300.000 de lire sterline (350.000 de euro) pentru sistemul de sanatate publica din Marea Britanie (NHS), dupa ce a pedalat 12 ore zilnic, pe o bicicleta stationara, la locuinta sa, timp de trei zile, informeaza…

- Ciclistul belgian Philippe Gilbert, campion mondial in 2012, a fost amendat cu 100 de euro dupa ce a fost surprins in timp ce se antrena pe strazile din Principatul Monaco, in plina perioada de izolare, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza presa sportiva din Belgia. Un timp autorizate,…

- Ciclistul britanic Chris Froome, cvadruplu castigator al Turului Frantei, a anuntat ca este aproape refacut dupa accidentul oribil din 12 iunie 2019, si se pregateste normal in asteptarea reluarii sezonului, suspendat din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters. Froome, 34 ani, a suferit fracturi…

