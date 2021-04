Stiri pe aceeasi tema

- Slovenul Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a castigat prima etapa a Turului ciclist al Tarii Bascilor, un contratimp individual desfasurat luni la Bilbao, preluand cu aceasta ocazie tricoul rezervat liderului cursei, potrivit Agerpres. Roglic a fost cronometrat in 17 min 17 secunde pe cei 13,9 km…

- Ciclistul australian Rohan Dennis (INEOS Grenadiers) a castigat marti in solitar etapa a 2-a a Turului Cataloniei, un contratimp individual pe distanta de 18,5 km in jurul localitatii Banyoles. Dennis a fost cronometrat in 22:27, fiind urmat de francezul Remi Cavagna (Deceuninck Quick-Step, +5) si de…

- Ciclistul olandez Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a obtinut, duminica, a doua victorie la editia din acest an a cursei Tirreno-Adriatico, impunandu-se in cea de-a cincea etapa, disputata duminica intre Castellalto si Castelfidardo, in timp ce slovenul Tadej Pogacar (UAE Emirates) si-a pastrat…

- Ciclistul sloven Primoz Roglic (Jumbo) a terminat invingator sambata, la La Colmiane, in etapa 7-a a cursei Paris-Nisa si si-a consolidat pozitia de lider in clasamentul general, transmite AFP. La o altitudine de 1.500 metri, purtatorul tricoului galben a reusit a treia sa victorie de etapa…

- Ciclistul irlandez Sam Bennett (Deceuninck Quick Step) a castigat joi, la sprint, etapa a 5-a a cursei Paris-Nisa, dupa ce isi adjudecase si prima etapa, insa la general lider ramane slovenul Primoz Roglic (Jumbo Visma). Joi, Bennett a fost cronometrat in 5h 16:01 pe distanta de 200 km, intre localitatile…

- Ciclistul belgian Wout van Aert (Jumbo Visma) a castigat miercuri la sprint prima etapa a cursei Tirreno-Adriatico, desfasurata pe distanta de 156 km, in jurul localitatii Lido di Camaiore. Belgianul a fost cronometrat in 3h 36:17, in acelasi timp trecand linia de sosire si urmatorii doi clasati, australianul…

- Ciclistul sloven Primoz Roglic (Jumbo Visma) a castigat in solitar etapa a 4-a a cursei Paris-Nisa, desfasurata pe distanta de 187,5 km, intre Chalon-sur-Seine si Chiroubles, si a preluat pozitia de lider in clasamentul general. Roglic a fost cronometrat in 4h 49:36, fiind urmat de germanul Maximilian…

- Ciclistul elvetian Stefan Bissegger (Education First) a castigat marti etapa a 3-a a cursei Paris-Nisa, un contratimp pe distanta de 14,4 km in jurul localitatii Gien, si a preluat sefia clasamentului general. Elvetianul a fost cronometrat in 17:34, fiind urmat de francezul Remi Cavagna…