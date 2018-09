Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Romane de Ciclism, Eduard Novak, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca Turul Romaniei, organizat cu ocazia Centenarului dupa o pauza de cinci ani, va marca evolutia ciclismului romanesc de acum inainte. „Pentru mine este o zi speciala, pentru ca stiu ce responsabilitate…

- Dupa o pauza de doi ani, in seara zilei de 6 septembrie, pe Aeroportul International Maramures a aterizat primul avion de pasageri. “Dupa o asteptare de peste 2 ani am vazut implinit in aceasta seara visul nostru, al maramuresenilor! Primul avion TAROM cu peste 30 de […] The post Dupa o pauza de doi…

- Dupa doua saptamâni de pauza, Banca Nationala a României - BNR - a facut, luni, o operatiune repo în valoare de 12,17 miliarde de lei, informeaza Mediafax. Operațiunea BNR de luni, 27 august 2018, este cea mai mare din ultimii șase ani, fiind depașita doar de cea din 1…

- Nicolae Dica e nemulțumit ca echipa lui a primit inca un gol din faze fixe la Mediaș, in victoria pe care FCSB și-a asigurat-o dupa pauza cu Gaz Metan, 3-1. "O prima repriza nu foarte buna a noastra. Chiar daca am avut posesie, nu am fost concentrați la finalizare. Am primit acel gol din faza fixa,…

- Yakubu Aiyegbeni, 35 de ani, fost atacant la Middlesbrough, a vorbit despre cel mai important meci al carierei sale. "Steaua era incredibila! Steve McClaren a venit in vestiar la pauza și ne-a spus: «Nu mai avem nimic de pierdut, mergem cu 4 atacanți, pur și simplu intrați pe teren fara nicio presiune».…

- Un funcționar public în vârsta de 64 de ani, responsabil cu colectarea facturilor la apa pentru locuitorii orașului japonez Kobe, a fost amendat recent și mustrat de superiorii sai pentru ca a mers la pauza de prânz cu trei minute mai devreme, perturbând astfel activitatea…

- Imparatul Japoniei, Akihito, in varsta de 84 de ani, si-a reluat joi indatoririle dupa o pauza de trei zile din cauza unei anemii cerebrale, a comunicat Agentia Casei Imperiale nipone, citata de AFP. Suveranul nipon a fost nevoit sa renunte la activitatile sale directe luni, marti si miercuri,…

- Un funcționar public din orașul nipon Kobe a fost mustrat și amendat pentru ca a plecat in pauza de masa cu 3 minute mai devreme. Și pentru ca fapta s-a repetat de 26 de ori in 7 luni, șefii lui au organizat o conferința de presa și au prezentat scuze cetațenilor. Barbatul de 64 de ani lucra la compania…