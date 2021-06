Stiri pe aceeasi tema

- Ciclistul belgian Victor Campenaerts (Team Qhubeka), detinatorul recordului orei, a castigat etapa a 15-a a Turului Italiei, in lungime de 147 km, incheiata duminica la Gorizia, localitate aflata la frontiera cu Slovenia. Campenaerts, un specialist in contratimp, s-a impus cu timpul de 3h…

- Ciclistul italian Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa) a obtinut sambata cel mai important succes din cariera sa, dupa ce a reusit sa se impuna in etapa a 14-a a Turului Italiei, trecand primul linia de sosire pe Monte Zoncolan, in apropierea frontierei cu Austria. Fortunato, in varsta de 25…

- Ciclistul slovac Peter Sagan (BORA-hansgrohe) a castigat luni, la sprint, etapa a 10-a a Turului Italiei care a avut loc pe distanta de 139 km, intre localitatile L'Aquila si Foligno. Sagan a fost cronometrat in 3:10:56, la fel ca si urmatorii doi clasati, columbianul Fernando Gaviria (UAE Team Emirates)…

- A 56-a editie a Turului ciclist al Turciei s-a incheiat cu victoria spaniolului Jose Manuel Diaz (Delko), dupa ce britanicul Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step) a castigat duminica etapa a 8-a, ultima, desfasurata pe distanta de 160,3 km intre Bodrum si Kusadasi, transmite presa internationala.…

- Ciclistul britanic Mark Cavendish (Deceuninck Quick-Step) a castigat marti, la sprint, etapa a 3-a a Turului Turciei, desfasurata pe un traseu de 212,6 km intre orasele Beysehir si Alanya, dupa ce luni castigase etapa a 2-a, in timp ce romanul Eduard-Michael Grosu (Team Delko) a ocupat un excelent loc…

- Ciclistul britanic Mark Cavendish, considerat unul dintre cei mai buni sprinteri din istorie, a gustat din cupa victoriei dupa o pauza de trei ani in etapa a doua a Turului Turciei (144,9 km), pe care a castigat-o la sprint cu timpul de 3h17min26sec, in timp ce romanul Eduard Grosu s-a clasat al…