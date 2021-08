Stiri pe aceeasi tema

- Rutierul polonez Alan Banaszek (Mazowsze Serce Polski) a castigat editia 2021 a Turului ciclist al Tinutului Secuiesc, sambata, la finalul celei de-a patra etape a cursei. Alan Banaszek a fost urmat in clasamentul final de austriacul Daniel Auer (WSA KTM Graz), la 2 secunde, de italianul Andrea Guardini…

- Ciclistul roman Vlad Dascalu s-a clasat pe un onorant loc 7 in concursul de mountain bike, luni, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, in care medalia de aur a fost obtinuta de britanicul Thomas Pidcock. Pe parcursul de la Izu (28,25 km), Dascalu, campion mondial Under-23 in 2019, a fost cronometrat cu…

- Ciclistul belgian Tim Merlier (Alpecin-Fenix) a castigat luni, la sprint, etapa a 3-a a Turului Frantei, care a avut loc intre localitatile Lorient si Pontivy (182,9 km), etapa la finele careia coechipierul sau, olandezul Mathieu van der Poel, si-a pastrat pozitia de lider la general. …

- Rutierul belgian Remco Evenepoel (Deceuninck Step-Quick) s-a impus in etapa a doua a Turului ciclist al Belgiei, un contratimp individual de 11,2 km, disputat joi la Knokke, cu timpul de 12 minute, si pastreaza tricoul de lider al cursei, informeaza AFP. Evenepoel, 21 ani, a fost urmat in clasament…

- Ciclistul sloven Tadej Pogacar, de la echipa UAE Emirates, a castigat a doua etapa a Turului Sloveniei, disputata joi pe un traseu de 147 km intre Zalec si Celje cu timpul de 3h32min03sec, victorie care i-a adus si tricoul de lider al cursei, transmite AFP. Slovenul a fost urmat in clasament de compatriotul…

- Germanul Phil Bauhaus (Team Bahrain) a castigat miercuri, la sprint, prima etapa a Turului ciclist al Sloveniei, disputata pe distanta de 151 km intre Ptuj si Rogaska Slatina, fiind cronometrat cu timpul de 3 h 33 min 45 sec. Pe locurile urmatoare au sosit, in acelasi timp cu invingatorul,…

- Ciclistul belgian Victor Campenaerts (Team Qhubeka), detinatorul recordului orei, a castigat etapa a 15-a a Turului Italiei, in lungime de 147 km, incheiata duminica la Gorizia, localitate aflata la frontiera cu Slovenia. Campenaerts, un specialist in contratimp, s-a impus cu timpul de 3h 25 min 25…

- Ciclistul italian Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa) a obtinut sambata cel mai important succes din cariera sa, dupa ce a reusit sa se impuna in etapa a 14-a a Turului Italiei, trecand primul linia de sosire pe Monte Zoncolan, in apropierea frontierei cu Austria. Fortunato, in varsta de 25…