- Selectionata Spaniei s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal Under-21 din Romania si Georgia, dupa ce a invins Croatia cu scorul de 1-0, sambata seara, pe Stadionul Giulesti din Capitala, intr-un meci din Grupa B, din care face parte si Romania, informeaza Agerpres.Ibericii,…

- Echipa nationala de fotbal Under 21 a Romaniei a sustinut in aceasta seara al doilea meci din grupa B a Campionatului European, gazduit de Romania si Georgia.Tricolorii au intalnit pe stadionul Steaua din Bucuresti Ucraina, in fata careia cu cedat cu 0 1 0 0 .Unica reusita a meciului a venit in minutul…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de selectionata Spaniei cu scorul de 3-0 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul Steaua din Capitala, in primul sau meci din Grupa B a Campionatului European de fotbal Under-21 din Romania si Georgia.

- Violonistul roman Alexandru Tomescu, profesor al Universitații de Vest din Timișoara, va susține un concert intitulat „Sarbatoarea viorii/ Fete du violon”, eveniment ce va fi gazduit in Sala de concerte a Bibliotecii Regale a Belgiei (KBR). ICR Bruxelles va organiza o serie de evenimente, in parteneriat…

- Presedintele Federatiei Romane de Culturism si Fitness (FRCF), Gabriel Toncean, a anuntat ca echipa Romaniei a reusit, pentru a doua oara consecutiv, sa obtina titlul de campioana europeana. Delegatia noastra, condusa de selectionerul craiovean Costel Torcea a totalizat 641 de puncte la Campionatele…

- Suceveanul Andrei Cimpan va pleca cu lotul Romaniei in Spania, la Campionatul European de Culturism și Fitness, care se va desfașura in aceasta saptamana la Santa Susanna."Sportivul nostru trebuie sa iși apere titlurile caștigate in anii 2021 și 2022", a declarant antrenorul ...

- Inotatorul David Popovici, dublu campion mondial si european de seniori (100 si 200 m liber), participa la sase probe individuale cu prilejul Campionatelor Nationale de la Otopeni (5-9 aprilie), a declarat pentru AGERPRES antrenorul Adrian Radulescu.Dupa un cantonament de pregatire la Tenerife (Spania),…