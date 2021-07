Ciclism - JO 2020: Germanul Simon Geschke, testat pozitiv la Covid-19, nu va putea concura sâmbătă Ciclistul german Simon Geschke a fost testat pozitiv vineri la Covid-19 si nu va putea concura sambata in cursa pe sosea din cadrul Jocurilor Olimpice 2020 de la Tokyo, a anuntat vineri seara Comitetul olimpic german (DOSB), potrivit AFP.



DOSB a indicat ca Simon Geschke a efectuat un test antigen, al carui rezultat pozitiv a fost confirmat ulterior de un test PCR. El nu va putea participa sambata la cursa pe sosea, ce se va desfasura pe un traseu de 234 km pe pantele muntelui Fuji.



"Este cu adevarat greu sa fiu retras din cursa cu atat de putin timp inaintea competitiei.

