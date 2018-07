Stiri pe aceeasi tema

- Primoz Roglic (LottoNL–Jumbo) a caștigat etapa a 19-a (disputata intre Lourdes și Laruns, pe o distanța totala de 200,5 km - Col du Tourmalet și Col d'Aubisque au facut parte din "meniul" zilei), victoria aducandu-i slovenului urcarea pe locul trei in clasamentul general (l-a depașit pe Chris Froome).…

- TURUL FRANTEI 2018. Deja invingator miercuri la La Rosiere, Geraint Thomas, cronometrat in 5 h 18 min 37 sec, s-a impus la sprint in fata olandezului Tom Dumoulin (Sunweb), sosit al doilea, la 2 secunde, a francezului Romain Bardet (AG2R La Mondiale), clasat al treilea, la 3 secunde, si a britanicului…

- Ciclistul galez Geraint Thomas (Sky), purtatorul tricoului galben, a castigat joi etapa a 12-a a Turului Frantei, desfasurata intre Bourg-Saint-Maurice si Alpe d'Huez, pe distanta de 175,5 km. Deja invingator miercuri la La Rosiere, Thomas, cronometrat in 5 h 18 min 37 sec, s-a impus…

- Ciclistul britanic Geraint Thomas a castigat miercuri etapa a 11-a a Turului Frantei, desfasurata pe distanta de 108,5 km intre Albertville si La Rosiere, si a devenit lider, detronandu-l pe belgianul Greg Van Avermaet (BMC). Prima sosire in varf s-a incheiat in favoarea echipei Sky: galezul Geraint…

- Formatia BMC a castigat luni etapa a 3-a a Turului Frantei, un contratimp pe echipe, la Cholet, si l-a propulsat pe campionul olimpic, belgianul Greg Van Avermaet, in postura de purtator al tricoului galben de lider, informeaza AFP. BMC, al carei om numarul unu este australianul Richie Porte, a fost…

- Slovacul Peter Sagan (Bora), campionul mondial, a castigat duminica cea de-a 2-a etapa a Turului ciclist al Frantei, disputata intre Mouilleron-Saint-Germain si La Roche-sur-Yon, pe distanta de 182,5 km, fiind cronometrat cu timpul de 4h 06 min. 37 sec., preluand si tricoul galben al liderului. Sagan…

- Slovacul Peter Sagan, de la echipa Bora-Hansgrohe, se mentine lider in clasamentul individual al Uniunii cicliste internationale (UCI), dat publicitatii luni, in saptamana in care incepe Turul Frantei 2018, relateaza EFE. Cu un total de 1.984 puncte, Sagan, campion mondial de sosea en…

- Ciclistul olandez Tom Dumoulin (Sunweb) a castigat vineri prima etapa a Turului Italiei, editia 2018, care s-a desfasurat in Israel, in jurul orasului Ierusalim (9,7 km contratimp individual). Detinator al trofeului, Dumoulin l-a devansat cu 37 de secunde pe principalul rival, Chris Froome…