- Rutierul olandez Mathieu van der Poel (Alpecin) s-a impus, vineri, in etapa a treia a cursei cicliste Tirreno-Adriatico si a dat astfel replica rivalilor sai Wout van Aert si Julian Alaphilippe, care castigasera primele doua etape ale ''Cursei celor doua mari'', transmite AFP. Van der…

- Internationalul roman Razvan Marin a avut o contributie importanta la victoria obtinuta pe teren propriu de echipa sa, Cagliari, cu scorul de 1-0, in fata formatiei Bologna, miercuri seara, in cadrul etapei a 25-a a campionatului de fotbal al Italiei. Mijlocasul roman a fost cel care a pasat decisiv…

- Nicolae Stanciu (27 de ani) a marcat doua goluri in victoria obținuta de Slavia Praga pe terenul lui Slovacko, scor 3-2. Nicolae Stanciu confirma forma buna din ultima perioada. Dupa centrarea ideala de gol din Europa League, contra lui Leicester, internaționalul roman a trecut și la finalizare. ...

- Ciclistul britanic Chris Froome spera ca victoria fortei mentale asupra materiei il va ajuta sa castige pentru a cincea oara Turul Frantei la varsta de 35 ani, ceea ce ii va permite sa se alature clubului de elita al marilor sportivi cu o cariera indelungata si de succes, transmite Reuters. Froome,…

- Judoka Alexandru Raicu a caștigat locul 1 la categoria 73 de kilograme in cadrul primul turneu de Mare Șlem de judo al anului, desfașurat in Israel, la Tel Aviv. Sportivul roman l-a invins in finala pe italianul Giovanni Esposito, dupa o partida in care și-a demonstrat calitațile tehnice remarcabile.…

- Gary McAllister, fost capitan al naționalei Scoției și al lui Liverpool, a vorbit despre victoria obținuta ieri de Rangers, cu St. Johnston, scor 1-0, in runda cu numarul 27 din Premiership, meci in care Ianis Hagi a avut o evoluție foarte buna. Internaționalul roman a marcat unicul gol, a ajuns la…

- Ciprian Tatarușanu a fost laudat de presa italiana dupa ce a fost eroul lui Milan în meciul câștigat împotriva celor de la Torino la penaltiuri (5-4). Trupa de pe San Siro s-a calificat astfel în sferturile Cupei Italiei la fotbal. Ce a spus Tatarușanu dupa victorie "Este…